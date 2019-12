Experiment inedit: Recifele de corali ar putea fi salvate cu ajutorul unor boxe subacvatice

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7765 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa luni. Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv in care euro a atins un nou nivel record in raport cu leul. Vineri, euro a scazut la 4.7729…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca vor fi asigurate 10.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor intre 6 luni si 3 ani, din categoriile cu risc de imbolnavire si cu diverse afectiuni. "Prin Acordul Cadru pe care Ministerul Sanatatii il are incheiat cu cei 5 furnizori de…

- Sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus a fost prelungita pana la 11 octombrie 2019 inclusiv, a anuntat vineri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). "Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice in cadrul Programului…

- Un tribunal turc a hotarat miercuri sa-l mentina in detentie provizorie pe un angajat al Consulatului american de la Istanbul, al carui proces cu privire la spionaj alimenteaza tensiuni intre Ankara si Washington, relateaza AFP. Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus…

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut usor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7354 de lei, comparativ cu sedinta de marti cand valora 4,7352 lei. Dolarul american a scazut miercuri. Acesta este cotat la 4,2876…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…