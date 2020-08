Experiment inedit: 30.000 de oameni se vor testa săptămânal pentru COVID până la Crăciun Toti studentii, cadrele didactice si personalul auxiliar de la Universitatea din Liege, in total 30 de mii de oameni, se vor testa saptamanal pentru COVID-19 din septembrie si pana la Craciun. Vor folosi o metoda inventata chiar de cercetatorii din cadrul universitatii: un test de saliva. Desi se stie ca nu are o acuratete la fel de mare precum cel nasofaringian, repetarea testului la fiecare sapte zile ar trebuie sa filtreze din rezultatele false. Scopul proiectului este sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Toți studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar de la Universitatea din Liege, in total 30 de mii de oameni, se vor testa saptamanal pentru COVID-19 din septembrie și pana la Craciun. Vor folosi o metoda inventata chiar de cercetatorii din cadrul universitații: un test de saliva.

