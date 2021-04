Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Iulia Matei a avut, vineri, consultari cu ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Turcia, Faruk Kaymakci, in sistem videoconferinta, context in care partea romana a exprimat sustinerea pentru continuarea unui "dialog deschis si constructiv" intre Turcia si Uniunea…

- Romania U21 a fost eliminata de la Euro U21, dupa 0-0 cu Germania U21, la capatul unui meci pe care „tricolorii” trebuiau sa-l caștige pentru a fi siguri de calificarea in sferturi. La 0-0 in ultima etapa, am fi avut nevoie ca Olanda sa nu invinga Ungaria, insa batavii s-au impus cu un categoric 6-1. De…

- Denis Ciobotariu (22 de ani) a greșit la golul prin care Olanda U21 a deschis scorul in meciul cu reprezentativa U21 a Romaniei, primul de la Europeanul de tineret. Romania U21 - Olanda U21 este liveTEXT AICI Titularizat in mod surprinzator de Adrian Mutu, Denis Ciobotariu a „comis-o” in minutul 16…

- Aproximativ 47% din cetatenii Uniunii Europene, cu varsta intre 16 si 74 de ani, au obtinut anul trecut informatii de pe site-urile autoritatilor publice, o crestere semnificativa fata de 2008 (plus 33%), iar cel mai scazut procent de cetateni care au folosit site-urile autoritatilor publice pentru…

- O furtuna de zapada s-a abatut incepand de sambata seara asupra Olandei, afectand in special traficul rutier si cel feroviar, precum si vaccinarea anti-COVID-19. Ultimul episod de acest tip a avut loc in Olanda acum zece ani.

- Cel mai nou consilier personal al primarului Vergil Chitac este Alin Vintila Din 15 februarie, acesta va administra segmentul de comunicare la nivelul primariei Constanta Pasionat de sporturi nautice, Vintila si a deschis la sfarsitul anului trecut o noua societate comerciala Aquaventura SRL Nu este…

- Situația epidemiologica internaționala sub aspectul evoluției Influenței Aviare la nivel european a cunoscut o creștere semnificativa ca cazurilor și a focarelor de boala atat la pasari salbatice cat și la cele domestice. Astfel in țari precum Franța, Germania, Olanda, Belgia, Anglia, Danemarca, Irlanda,…

- Naționala de futsal a Romaniei se pregatește, incepand de astazi, la Timișoara, in vederea campaniei de calificare pentru Campionatul European din 2022 din Olanda. Selecționata tricolora face parte din grupa a 4-a preliminara și va susține primele meciuri la 28 ianuarie, la Timișoara și in data de 4…