O universitate de arte plastice din Germania ofera burse celor care aleg sa nu faca un anumit lucru, dar care sa aiba un impact pozitiv asupra celorlalti, conform The Guardian.

In total exista trei burse in valoare de 1.600 de euro. Cei care vor sa beneficieze de acesti bani pot depune dosarele in mod anonim pana pe 15 septembrie.

Solicitantii vor trebui sa convinga un juriu ca zona de „inactivitate activa” pe care si-au ales-o este impresionanta.

Exista un formular de inscriere cu patru intrebari:…