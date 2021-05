Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au distrat intr-un club de noapte din Liverpool la o petrcere pilot organizata de guvernul din Marea Britanie. Aproximativ 3.000 de oameni au dansat vineri noaptea la prima petrecere legala dupa relaxarea restrictiilor. Petrecaretii nu au purtat masti si nu au pastrat nici distantarea…

- Concertul-experiment care urmeaza sa fie organizat în Marea Britanie va avea loc pe data de 2 mai, în Sefton Park din Liverpool, și se va desfașura în aer liber. La acest concert-experiment vor participa 5.000 de persoane…

- Doua facultați, ani in șir de umilințe, muncitorii care strigau dupa ea „Faaa, ce te-aș f..e!”. In povestea acestei femei se oglindește povestea a milioane de romani care nu s-au mai regasit aici. Dar, in același timp, dupa 6 ani in Marea Britanie, spune ca „singura zi fericita e aceasta, cand am aflat…

- Mii de petrecareti se vor intoarce pe ringul de dans in Mare Britanie pentru a lua parte, pe 30 aprilie si 1 mai, la primul eveniment desfasurat intr-un club de noapte dupa mai bine de un an, parte din incercarile autoritatilor de a testa modalitati prin care evenimentele cu public s-ar putea relua…

- Mii de petrecareti se vor intoarce pe ringul de dans in Mare Britanie pentru a lua parte, pe 30 aprilie si 1 mai, la primul eveniment desfasurat intr-un club de noapte dupa mai bine de un an, parte din incercarile autoritatilor de a testa modalitati prin care evenimentele cu

- Tot mai multi tineri se infecteaza cu tulpina din Marea Britanie a virusului, a declarat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, care spune ca, in aceste condiții trebuie adaptata si strategia campaniei de vaccinare. „Din nefericire, vedem ca in contextul actual al…

- Antrenorul luii Liverpool, germanul Juergen Klopp, a declarat ca nu-i va lasa pe jucatorii sai sa mearga la echipele reprezentative, in pauza din aceasta luna, pentru meciurile internationale, in cazul in care acestia vor trebui ca la intoarcere sa stea zece zile in carantina, scrie EFE. Brazilienii…

- Prima manșa a duelului dintre RB Leipzig și Liverpool din optimile de finala ale Ligii Campionilor nu se va juca in Germania, ci in Ungaria, la Budapesta. Autoritațile din Germania au interzis accesul in țara a persoanelor care vin din țari afectate serios de noua tulpina a virusului COVID-19. Pe lista…