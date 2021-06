Experiment: Febra denga poate fi eradicată? Rezultatele finale ale unui experiment stiintific privind combaterea febrei denga releva ca maladia poate fi redusa radical cu ajutorul unei tehnici exprimentale care utilizeaza o bacterie. Febra denga, o infectie provocata de un virus transmis de tantari, afecteaza aproape 400 de milioane de oameni anual. Experimentul stiintific a avut loc in orasul Yogyakarta din Indonezia si a durat trei ani. Potrivit informatiilor, in oras au fost plantate 5 milioane de oua de tantar, toate infectate cu bacteria Wolbachia, inofensiva pentru om si pentru tantari. Bacteria se reproduce, insa, masiv in corpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

