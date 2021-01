EXPERIMENT: Câte matrapazlâcuri au loc într-o oră la o sală de păcănele Luni s-au redeschis la București teatrele, cinematografele, barurile și cafenelele, restaurantele și salile de jocuri de noroc. Nerespectarea regulilor anti-Covid este numai varful aisberg-ului. Jocurile de noroc creeaza dependența, un fenomen social masiv in Romania. Sunt masuri de relaxare parțiala decise de autoritați, care le justifica prin impuținarea cazurilor in oraș . Dupa șase zile consecutive de scadere a ratei de incidența sub 3 cazuri/zi la 1000 de locuitori, toate aceste spații s-au redeschis la interior, in limita a 30% din capacitate și cu respectarea masurilor de distanțare fizica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

