Experiment: Cât de important este spălatul pe mâini când vine vorba despre microbii invizibili Jaralee Annice Metcalf, un analist comportamental de la o școala primara din statul american Idaho, a facut un experiment științific la inceputul sezonului de gripa pentru a le arata celor mici de ce este important sa se spele pe maini cu apa și sapun. Astfel, au avut la indemana mai multe felii de paine alba: o bucata care a fost atinsa cu mainile murdare;o bucata neatinsa;o bucata atinsa cu mainile igienizate cu gel antibacterian;o alta felie de paine atinsa cu mainile care au fost spalate cu apa și sapun;o bucata de paine care a fost frecata de tastaturile laptop-urilor din sala de curs. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

