Experiment brazilian: chiar și un vaccin mai puțin eficient poate elimina virusul Un experiment brazilian arata ca pana și un vaccin nu foarte eficient este util in a elimina virusul care cauzeaza COVID-19. Aproape toți adulții din orașul brazilian Serrana, unde circula o varianta agresiva de coronavirus, au fost vaccinați cu CoronaVac (SinoVac), un vaccin care are o eficiența de 50%. Rezultatul a fost uimitor pentru oamenii de știința, care au observat ca au scazut cazurile simptomatice cu 80%, spitalizarile cu 86%, iar mortalitatea cu 95% in urma vaccinarii, in timp ce in localitațile invecinate virusul continua sa faca ravagii, dupa cum arata Science . „Serrana este acum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

