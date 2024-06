Stiri pe aceeasi tema

- Aissia Prisecariu s-a calficiat in Finala probei de 200 m spate feminin, iar Denis Popescu s-a calificat in Finala probei de 50 m fluture de la CE de natație. Competiția este transmisa live in AntenaPLAY.

- David Popovici participa la Campionatele Europene de inot de la Belgrad, transmise live in AntenaPLAY in perioada 17-23 iunie 2024. Programul complet al lui David Popovici la CE a fost afisat de organizatori.

- Programul romanilor de luni, de la Campionatele Europene de Natatie. Sase sportivi romani vor debuta in competitia de la Belgrad luni. Campionatele Europene de inot vor fi live in AntenaPLAY in perioada 17-23 iunie.

- Campionatele Europene de inot sunt live in AntenaPLAY. Competitia de la Belgrad se va desfasura in perioada 17-23 iunie, iar, printre sportivii care vor lupta pentru medalii se afla si campionul roman David Popovici.

- „Splash! Vedete la apa”, cel mai curajos show al verii, in curand, la Antena 1. Iata care sunt primii concurenți care și-au facut curaj sa participe la emisiune.Cel mai curajos show al verii, „Splash! Vedete la apa”, da startul distracției in noul sezon ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Peste…

- Lacramioara Perijoc, 30 de ani, a cucerit, sambata, medalia de argint in cadrul Campionatelor Europene de Box de la Belgrad, categoria 54 kg. Pugilista din Romania a cedat in finala in fața sarboaicei Sara Cirkovic, dupa o saptamana pozitiva, incununata cu victorii solide. ...

- Romania participa cu o delegatie de 11 pugilisti, cinci la masculin si sase la feminin, la editia 2024 a Campionatelor Europene de box pentru seniori de la Belgrad, in perioada 18-28 aprilie, cu obiectivul de a cuceri o medalie si una-doua clasari pe locul cinci.Cosmin Girleanu (cat. 51 kg), Robert…

- Programul romanilor la Cupa Mondiala de haltere a fost anuntat de organizatori, cu trei zile inainte de startul competitiei din Thailanda, ce va fi transmisa exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 31 martie – 11 aprilie. Intrecerea din Thailanda este una cu o miza mare pentru sportivii din Romania. Pe…