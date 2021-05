Experienţe care stimulează simţurile, locuri sălbatice şi pline de tradiţii, între destinaţiile din ţară de explorat vara aceasta Campania Epic Summer Exclusive cuprinde opt oferte si ele sunt disponibile in perioada iunie – septembrie 2021. MuMA Hut, parte a initiativei WWF Romania, WeWilder Village Campus, isi deschide portile in premiera in luna iunie pentru cei in cautarea unor experiente in natura. Conceptul acestei cazari din satul Armenis este bazat pe grija pentru mediu din toate punctele de vedere: materialele au fost achizitionate din zona, iar tiglele au fost realizate de un mester local. Cabana in sine a fost construita de voluntari in livada unui localnic care s-a alaturat initiativei. Proiectul Agora din Cisnadioara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

