Experiența utilizatorilor pe Instagram va deveni mai simplă: Ce funcții noi adăugă Meta Compania Meta adauga functii noi in sectiunea „reels“ a retelei de socializare Instagram pentru a crea si a partaja clipuri video, experienta in aplicatie devenind astfel mai simpla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Experiența utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Experiența

Stiri pe aceeasi tema

- Muntii Apuseni au fost inclusi de postul CNN intr-un top cu 17 destinatii din Europa care merita vizitate in acest an, informatia fiind distribuita de Ministerul Turismului din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Facebook si Instagram, in pericol sa fie inchise in Europa. Comisia irlandeza pentru protectia datelor si-a informat joi omologii din Europa ca va bloca Meta, proprietarul Facebook, sa trimita datele utilizatorilor din Europa in SUA, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Robert Glinta a notat, sambata seara, intr-un mesaj postat pe Instagram, ca David Popovici, care a obtinut doua medalii de aur la Campionatul Mondial de la Budapesta, “a facut valuri de aproape si-a inecat concurenta”, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Conflictul din Ucraina ar putea agrava problemele legate de droguri din UE, avertizeaza oficialii europeni, potrivit Sky News, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Instagram a anuntat marti adaugarea de noi functii la instrumentul sau de control parental pentru a le permite parintilor sau reprezentantilor legali sa monitorizeze mai direct activitatile copiilor lor minori, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un inspector sef in cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) este cercetat sub control judiciar de DNA dupa ce ar fi cerut cate 1.000 de euro lunar sefilor inspectiilor teritoriale, pentru a fi mentinuti in functie. El ar…

- Eda Marcus, prezentatoarea TVR, a publicat pe Instagram inregistrarea cu momentul "Bucharest is calling", consternarea ei atunci cand Televiziunii Romane i-a fost refuzata de catre EBU (European Broadcasting Union) transmiterea in direct si anuntarea punctajului juriului pentru Eurovision 2022.…

- Alibaba, gigantul chinez de comerț electronic cofondat de Jack Ma, și-a vazut acțiunile listate la Hong Kong prabușindu-se marți cu pana la 9,4% dupa ce presa de stat chineza a raportat ca o persoana cu numele de familie Ma din orașul Hangzhou - unde se afla sediul Alibaba - a fost reținuta.…