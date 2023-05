Stiri pe aceeasi tema

- Un vlogger britanic și soția sa au ramas impresionați de țara noastra. Ei au spus ca Romania nu e așa cum o descriu jurnaliștii in presa britanica. Vlogger-ul britanic Josef Roberts a marturisit ca, inițial, intenționa sa ajunga Istanbul, in Turcia, dar ca a ales Romania la intamplare, ca alternativa…

- Un politician din Romania vinde la restaurantul pe care il are in Cluj-Napoca, o cafea la prețul de 60 de lei. „E mai scumpa decat la Dubai”, spun anumite persoane. Totuși, aceasta bautura costa atat de mult pentru ca are ceva special. Este vorba despre foițe de aur. Președintele PSD Campia Turzii Avram…

- Experiența unui german și a unui britanic in Romania! Daca romanii pretind ca știu totul despre Romania și ca nu mai pot fi surprinși, doi tineri studenți la Medicina, David Christian Nies și Josue Simo Ghuksi vin sa ne arate contrarilul, vorbin despre experiența lor in Romania. Cei doi și-au facut…

- Cunoscutul istoric britanic Dennis Deletant, care in vara trecuta a obținut cetațenia romana, publica la Editura Humanitas o noua carte, in care prezinta legatura sa stransa cu Romania, din 1965 și pana in prezent.

- Ziarista Anca Simina, realizatoare a podcastului ”On the record” de la RECORDER, a discutat criza de pe piața RCA și despre cum funcționeaza un ASF politizat cu jurnalistul Catalin Tolontan. In general mesajele mele sunt optimiste. In perioada aceasta a țarii nu sunt, insa, optimist. Suntem intr-un…

- Iuliana Beregoi, care abia a implinit varsta majoratului, se bucura de un real succes. Tanara artista și-a cumparat prima casa la doar 18 ani și conduce un bolid de lux.Iuliana Beregoi a muncit de la o varsta frageda, iar acum culege roadele succesului. Artista din Republica Moldova și-a cumparat prima…

- Andra Gogan se bucura de titlul de cea mai urmarita femeie din Romania. Celebra vloggerița are 10,6 milioane de fani pe TikTok și 1,76 de abonați pe YouTube. Artista a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Un turist american aflat in Romania a fost atat de impresionat de ceea ce i s-a intamplat intr-un restauranr din Sibiu incat a fost podidit de lacrimi. El a fost foarte surprins de gestul unei familii de romani cu care s-a intalnit prima data. Emoționat, barbatul a explicat intr-un clip postat pe…