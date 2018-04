Experiență traumatizantă trăită de un șofer român, în Germania. Totul a început când s-a uitat în oglinda retrovizoare Un roman, șofer de TIR, care facea o cursa intre Italia și Belgia, a avut parte de o experiența șocanta in Germania. La un moment dat, barbatul s-a uitat in oglinda retrovizoare și a observat conturul unui om sub prelata. Barbatul a sunat la Poliție și a oprit TIR-ul pe banda de urgența de pe autostrada. Poliția federala germana a gasit o ascunzatoare imprivizata in care se aflaupatru migranți - trei adulți și un copil. Romanul și-a incarcat vehiculul pe un tren in Italia, la Novara, urmand sa calatoreasca pana in Freiburg. In timp ce dormea intr-un compartiment… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

