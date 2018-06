Stiri pe aceeasi tema

- Un alt turist a incercat sa interactioneze cu animalele salbatice in timpul vacantei. In cadrul unui videoclip aparut recent pe Internet se poate vedea cum un turist aflat intr-o masina incearca sa mangaie pe cap un leu. Sa spunem doar...

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…

- Isaac Carew știe sa se apere in caz de orice. Iubitul lui Dua Lipa a fost batut de un grup de huligani, in incercarea de a-i fura rolex-ul in valoare de cateva mii de lire. Intr-o postare pe Instagram Isaac ii numește pe huligani „o gașca de șarlatani” și spune ca deși era depașit de... View Article

- Trupurile baiatului de 14 ani disparut in mare la sfarsitul saptamanii trecute si militarului din Cluj vazut ultima oara pe plaja din Corbu duminica seara au fost gasite miercuri, pe plaja din Vadu, acestea fiind aduse la tarm de valuri.

- Andreea Marin este din nou victima unei fraude informatice, dupa ce persoane necunoscute i-au clonat contul de Facebook si incearca sa stranga donatii in numele ei, pentru asa-zise cauze nobile. Andreea Marin, marturisiri CUTREMURATOARE. "M-am dezis de Dumnezeu!" Vedeta a fost atentionata…

- Chef Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai iubiți bucatari din Romania, fost la un pas de moarte in Vietnam. Un mare iubitor de vacanțe exotice, vedeta a avut probleme de sanatate in ultima deplasare.

- O femeie din județul Suceava a fost ucisa de fostul soț, care apoi a incercat sa se sinucida. Ce e de-a dreptul neobișnuit e ca individul a incercat sa-și ia viața prin trei metode diferite. Criminalul a murit dupa doua zile, la spital.Femeia ucisa de fostul soț avea 68 de ani și lo cuia in […] The…

- Un cosmar aproape a devenit o realitate pentru o studenta de liceu, de 17 ani, Huston. In timp ce mergea la scoala intr-o zi obisnuita, un camioneta verde a tras langa si ea si un barbat a sarit la aceasta si a incercat sa o rapeasca.