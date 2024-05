Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, declara ca directorul adjunct al Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), Manuela Catrina, ca se cunoaste foarte bine ca aceasta sustine interesele unor companii chineze precum Huawei sau Lenovo, relateaza News.ro.Zuckerman…

- Din inima Germaniei pana in cele mai indepartate colțuri ale Europei, eRepatriere este alaturi de familiile indurerate, oferind servicii de repatriere de inalta calitate de peste 10 ani. Serviciile se extind dincolo de granițele Germaniei și Marii Britanii, acoperind și alte țari europene precum Spania,…

- U.M. 02542 din Focsani, cu sediul in localitatea Focsani, bulevardul Bucuresti, judetul Vrancea, inchiriaza teren agricol, in suprafata de 786.032 mp. Conform licitatiapublica.ro, imobilul este situat in extravilanul comunei Fantanele, judetul Constanta, apartine domeniului public al statului si se…

- Cristina Balan, artista care in 2015 a caștigat marele trofeu la „Vocea Romaniei”, a povestit experiența traumatizanta pe care a trait-o in urma cu 10 ani, atunci cand a nascut intr-un spital din București. Artista are o poveste de viața impresionanta. Cantareața a nascut acum 10 ani, intr-un spital…

- Consilierii de probațiune din Romania prin Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune din Romania protesteaza marți, 02.04.2024, intre orele 11,30 – 13,30 in fața Palatului Victoria din București fața de situația creata de angajator, Ministerul Justiției prin Direcția Naționala…

- Lottie Rae, o femeie in varsta de 32 ani, se mandrește cu serviciile pe care le livreaza clienților ei. Tanara demonstreaza ca increderea de sine o ajuta sa presteze niște servicii mai neobișnuite.

- Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat luni, 18 martie, la Doicești, ca Banca EXIM a SUA și Corporația Financiara pentru Dezvoltare Internaționala a SUA vor finanța proiectul SMR din județul Dambovița cu 3 miliarde de dolari, respectiv, 1 miliard de dolari. Ministrul Energiei, Sebastian…

- Serviciile de inchirieri auto sunt extrem de avantajoase atunci cand ai nevoie de un mijloc de transport rapid in oras. Atunci cand planifici o calatorie in București și ai nevoie de un mijloc de transport pentru cateva zile, serviciile de inchirieri auto pot fi soluția ideala pentru a te deplasa in…