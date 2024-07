Stiri pe aceeasi tema

- 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Oniceni, str. Eroilor, nr.58, Oniceni, judetul Neamț, telefon 0333407053, fax 0333407053, email [email protected]…

- ■ o fetița de 6 ani din Iași, aflata in vacanța la bunicii din Oniceni, a cazut accidental intr-o fantana ■ a fost salvata de lucratorii SVSU Poienari și Oniceni ■ echipajul de pe Ambulanța TIM SMURD a constatat ca avea o fractura de femur și o plaga la gamba ■ copilul a fost transferat […] Articolul…

- Pompierii au fost solicitați astazi, 24 iunie 2024, la ora 15.50, sa intervina in satul Poiana Humei, comuna Oniceni, pentru salvarea unui copil cazut intr-o fantana. La locul solicitarii au fost alocate forțe și mijloace de intervenție. Au participat cadre de la Punctul de lucru Poienari, Detașamentul…

- Realizarile pe care echipa PSD Neamț le are in domeniul infrastructurii rutiere sunt fara precedent in Neamț. Circa 80 la suta din drumurile județene au fost reabilitate, intr-un proiect ambițios pe care Daniel Harpa și echipa sa doresc sa il continue. A fost realizata in mandatul 2020-2024 una dintre…

- Daniel Racianu, candidat independent la funcția de primar al comunei Alexandru cel Bun, vine in fața alegatorilor cu dorința de schimbare in bine a lucrurilor in comuna in care locuiește. Și-a propus proiecte posibile și realiste pentru comuna. Candidatul la fotoliul de primar apreciaza ca are pregatirea…

- ■ barbatul conducea in localitate cu o viteza de peste 82 Km/ora ■ la control s-a dovedit faptul ca barbatul avea un carnet de conducere fals ■ barbatul pretindea ca ar fi obținut carnetul de conducere in Italia In data de 21 mai a.c., in jurul orei 07:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- ■ incidentul s-a petrecut in ziua de Constantin și Elena in str. Anton Pann ■ copacul a cazut peste o mașina și a rupt firele electrice ■ forțele de intervenție au inlaturat copacul și au acționat pentru asigurarea masurilor de prevenire ale unui incendiu Prin apel la 112, la ora 13:20, pompierii au…

- Capitan Irina Popa a transmis un comunicat de presa prin care face cunoscut faptul ca in intervalul 1-6 mai, in zona de competenta a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența(ISU) s-au produs 201 evenimente care au necesitat interventia serviciilor profesioniste, voluntare și private pentru…