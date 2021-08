Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a facut vineri precizari in ceea ce privește vaccinarea in situații speciale. Este vorba de cazurile in care o persoana face infecția intre cele doua doze sau apar reacții anafilactice. ”In cazul in care o…

- Simin Aysel Florescu povestește, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca spitalul pe care il conduce, „Victor Babeș” din București, se umple din nou cu pacienți COVID-19 de toate varstele, și singurul lucru pe care aceștia il au in comun este ca toți sunt nevaccinați și infectați cu tulpina indiana…

- Vaccinarea impotriva COVID-19, fertilitatea, sarcina și alaptarea: (material adaptat dupa Victoria Male, lector in imunologie reproductiva la Imperial College London @VikiLovesFACS)Vaccinul COVID-19 ar putea reduce fertilitatea feminina? Mai multe seturi de date indica faptul ca vaccinurile COVID-19…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca singura modalitate de protecție impotriva tulpinii Delta este vaccinarea. Specialistul a analizat evoluția pandemiei in Australia și Israel pentru a afla ce s-ar putea intampla in Romania, anunța Mediafax. Primul exemplu utilizat de…

- Romania avea in stocuri, la sfarșitul saptamanii trecute, circa 6 milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccin folosite in țara noastra, iar dintre acestea, in jur de 35.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca au termen de expirare la 30 iunie, a declarat duminica, la Digi24 , coordonatorul…

- Vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de firma germana de biotehnologie CureVac are o eficiența de numai 47%, in urma unui amplu studiu, scrie AFP. Acesta este dezvoltat pe tehnologia ARN mesager. "A atins o efica...

- Vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de producatorul american de medicamente Novavax ofera o protecție de peste 90%, inclusiv impotriva noilor tulpini, arata un studiu realizat pe aproximativ 30.000 de...