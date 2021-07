Miratopia te va impresiona inca din primele secunde. Acest spațiu unic cu proiecții video interactive este destinat celor pasionați de natura si tehnologie digitala și este rezervata bucureștenilor pana pe 11 iulie. Mergi intr-o calatorie unica, pe cele 7 taramuri magice. Sun Plaza a lansat un spațiu cu proiecții video... The post Experiența interactiva | Intra in lumea extrasenzoriala la MIRATOPIA appeared first on Tabu .