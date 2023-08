Stiri pe aceeasi tema

- Luca Ciccorelli are 40 de ani și vine din sudul Italiei, din orașul Foggia. Acum șase ani, barbatul s-a mutat la Sibiu, insa dupa ce a luat Bac-ul in limba romana și s-a incris la Facultatea de Drept, vrea sa se intoarca acasa, scrie publicația locala Turnul Sfatului. O parte din motivele acestei decizii…

- Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universitații București și viitor candidat AUR la alegerile europarlamentare, considera ca formațiunea condusa de George Simion ar trebui sa ia considerare susținerea Gabrielei Firea pentru funcția de primar general al Capitalei.…

- In weekendul 14-15 Iulie 2023, bistrițenii și turiștii aflați in zona vor avea ocazia unei cine inedite, chiar in larg, pe catamaran, in cadrul evenimentului „Catamaran 4 Hands Dinner”, desfașurata pe lacul Colibița din Bistrița-Nasaud.

- Senatorul Claudiu Muresan isi anunta demisia din USR, mentionand ca isi va continua activitatea ca senator neafiliat. „Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea…

- "Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea folosita pentru proiecte si actiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie si o schimbare in consecinta. Si asta fac…

- Cristian Danileț, judecatorul suspendat din magistratura pentru activitatea sa de pe Tik Tok, are o fiica ce prefera o alta rețea de socializare: Instagram, unde posteaza fotografii de la ședințele de modelling. Cristina Danileț a absolvit Facultatea de Studii Europene și este pasionata de Drept.

- Una dintre cele mai importante concluzii la care a ajuns Cristina Preda, studenta in varsta de 23 de ani, este ca investițiile trebuie sa faca parte din bugetul personal. Dupa un diagnostic financiar gratuit intr-o sesiune extinsa de smart financial coaching la BCR, tanara se simte mai increzatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul german, Frank-Walter Steinmeier, aflat intr-o vizita de stat in Romania, se afla joi la Sibiu. Cei doi oficiali merg la primarie, se vor intalni cu reprezentantii comunitatii germane si vor vizita Colegiul National „Samuel von Brukenthal” si Biserica evanghelica…