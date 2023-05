Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german REIF exista pe piata din Romania inca din anul 2005. S.C. REIF INFRA S.R.L. se remarca printr-o calitate inalta in executia celor mai solicitante proiecte in domenii cum ar fi lucrari de drumuri, de canalizare, de apa si amenajari exterioare precum si orice alte lucrari speciale legate…

- Jocurile au fost principala metoda folosita intr-un proiect al ONG-ului Terre des hommes pentru prevenirea oricarei forme de violența, scrie site-ul Școala 9. 200 de elevi din Romania și din Republica Moldova au participat la astfel de activitați.„Se rade de baieții care plang. De exemplu, noi am avut…

- Jucatorul.ro, un nou site ce furnizeaza informații esențiale despre operatorii de cazino online, a fost lansat recent, devenind rapid o sursa populara pentru jucatorii de pe piața romaneasca a jocurilor de noroc online. Cu o varietate de operatori de cazino online, este important sa alegem cu grija…

- Doi vloggeri americani s-au decis sa-și petreaca o vacanta de doua saptamani in Romania. Cei doi s-au minunat de orașele transilvanene vizitate, insa nu s-au ferit sa reclame cateva aspecte mai puțin placute de pe „cel mai spectaculos drum din lume”.In luna octombrie, cuplul a ajuns pe Transfagarasan,…

- Simbolul cantecului popular romanesc, Maria Ciobanu locuiește de ani buni Statele Unite ale Americii, la fiica sa cea mica. In varsta de 85 de ani, ”ciocarlia” și-a incheiat prodigioasa sa cariera, una de ”Cartea Recordurilor” ca numar de concerte (peste 10.000) și duce o viața liniștita alaturi de…

- Romania are 2.5 miliarde de euro pentru ca romanii care lucrau in minerit sau rafinarie sa aiba un loc de munca si dupa ce acestea se inchid, sustine ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis miercuri, toate apelurile din…

- Nedeias Com din Budacu de Jos are nevoie de inginer proiectant, electricieni și instalatori. IMP Romania are nevoie de operatori producție și Șef linie. Noi locuri de munca sunt disponibile in Bistrița. Se cauta șoferi auto, electronist și economist. Oferta completa, mai jos: *********************…

- Cutremurele din ultima perioada care au afectat județele Gorj, Cluj, Hunedoara, darși Capitala, demonstreaza cat de vulnerabili continuam sa fim. In urma acestor evenimente, pana la finalul lunii februarie, au fost deja deschise peste 1.000 de dosare de dauna, in baza polițelor de asigurare obligatorii…