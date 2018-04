Stiri pe aceeasi tema

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, informeaza AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor, apoi…

- Deputații PNL Claudiu Racuci, Ion Ștefan (foto), Bogdan Huțuca, impreuna cu senatorul PNL Carmen Harau au depus pe 21 februarie 2018, o propunere legislativa pentru completarea a Codului fiscal prin care agenților economici sa li se deduca toate cheltuielile salariale, inclusiv contribuții și impozite,…

- Proiect: Firmelor sa li se deconteze cheltuielile salariale pentru zilele de sarbatoare legala Potrivit unui proiect de lege, firmelor le-ar putea fi deduse toate cheltuielile salariale, inclusiv contribuții și impozite, generate de declararea unor zile ca sarbatoare legala. Potrivit unui…

- Cantaretul de rock Johnny Hallyday, care a murit pe 6 decembrie 2017 si a carui avere este in prezent disputata de copiii sai biologici, a lasat in urma datorii care se ridica la 10 milioane de euro, potrivit voici.fr.

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Contractele de munca la timp partial de lucru pentru care venitul brut se situeaza sub salariul minim pe economie vor fi taxate suplimentar pe partea de contributii, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat incepand cu 1 ianuarie 2018, a explicat consultantul fiscal…

- Intreaga piata telecom din Romania a depasit anul trecut 3,7 miliarde de euro, o evolutie de circa 5% fata de 2016, conform Liudmilei Climoc, CEO Orange Romania. In ce a investit compania in ultimul an, ce strategii are pentru clientii persoane fizice si business, dar si cum privesc oficialii Orange…

- Uniunea Europeana a pus la dispozitia iesenilor zeci de milioane de euro anul trecut • Din cele aproape cateva sute de cereri depuse, jumatate au fost respinse din diverse motive • Specialistii in domeniu sustin ca o problema care determina neselectarea dosarelor ar fi ca terenurile din judet nu sunt…