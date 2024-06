Cel mai adanc laborator din lume pentru studiul materiei intunecate se afla la 2,4 kilometri sub pamant, in provincia Sichuan din China. Provincia Sichuan din China, recunoscuta pentru urșii panda și bucatele sale rafinate, adapostește și cel mai adanc laborator din lume. Amplasat la aproximativ 2.400 de metri sub Munții Jinping, China Jinping Underground Laboratory […] The post Expediție in adancurile materiei intunecate: Laboratorul China Jinping din provincia Sichuan appeared first on Puterea.ro .