Expediția soților Bertici devine periculoasă. Orice greșeală îi poate costa enorm Daca pana acum am urmarit cu emoție expediția soților Bertici in Siberia, de acum incolo o vom urmari cu ingrijorare dat fiind faptul ca incepe partea cea mai grea, partea cu drumuri foarte proaste, cu temperaturi și mai scazute(temperaturi la care calculatorul Dusteru-lui lor nu este proiectat sa funcționeze), cu benzinarii puține și fara service-uri. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

- Probleme pentru sotii Bertici, cei doi satmareni care au pornit cu o Dacia Duster spre Siberia, cea mai friguroasa zona de pe glob. Acestia au ramas blocati intr-un motel, dupa ce si-au pierdut banii si actele. Intreaga poveste a fost relatata pe canalul de youtube Hello Siberia Expedition.

