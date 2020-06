Stiri pe aceeasi tema

- Daca te gandești sa iei in calcul achiziția unei trotinete electrice sau daca te atrage acest concept, inainte de toate e de preferat sa știi cu ce este ea diferita fața de o trotineta obișnuita, ce beneficii iți ofera, cum sa o alegi, ce costuri impune și cum o poți ingriji astfel incat aceasta sa…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lansat marți la Realitatea Plus o adevarata rafala de avertismente și reproșuri la adresa propriului Guvern, pe tema muncitorilor romani care au acuzat ca au fost umiliți și pacaliți dupa ce au ajuns in Germania. Rareș Bogdan a spus ca dupa 2 iunie o sa se…

- In plin scandal privind unele importuri de maști neconforme din China, care a pus pe jar intreaga Europa (inclusiv Romania, prin rapoartele InfoCons, dar și prin retragerea dintr-o farmacie a unor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ei erau internati la Spitalul Judetean si la Spitalul de Boli Infectioase din orasul Galati de doua saptamani si au murit din cauza complicatiilor survenite pe fondul infectarii cu noul virus. Citeste si Cum afecteaza coronavirusul persoanele cu afectiuni cardiovasculare. Recomandari pentru…

- O parte din industriile din China și din alte țari asiatice se vor reloca in Europa, iar Romania nu trebuie sa piarda acest tren, dupa ce pandemia de coronavirus va intra pe panta descendena, spune ministrul economiei, Virgil Popescu.

- Maști și combinezoane dar și echipamente sanitare vor fi produse in cadrul companiei de stat Romarm, specializata in producția de armament, muniție și consumabile pentru industria militara. Ministrul Economiei a spus ca a aprobat producția pentru materialele de prima necesitate in criza coronavirusului…

- Rolex, cel mai mare producator de ceasuri din lume, a decis joi sa inchida toate fabricile din Elvetia pentru cel putin zece zile, iar incertitudinea comerciala adusa de coronavirus a lovit toata industria ceasurilor. Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret…

- Numarul tuturor rezervarilor de zboruri din Romania a scazut cu aproximativ 23% de la saptamana la saptamana, dupa ce au aparut stirile referitoare la extinderea epidemiei de coronavirus in Europa, in penultima saptamana din februarie, industria turismului fiind una dintre cele mai afectate, arata…