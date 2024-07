Stiri pe aceeasi tema

- Ni se face capul calendar cu tot felul de programe și idei menite sa ne apere de propaganda “unor state straine”, se interzic posturi TV, site-uri ca sa nu cumva sa aflam lucruri care ne-ar deranja increderea in aliații strategici, se fac tot felul de bazaconii de genul cum sa ne ferim de știrile false…

- La implinirea a 520 de ani de la trecerea in veșnicie a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfant, in preajma zilei sale de pomenire, 2 iulie, dorim sa subliniem importanța și contribuția moștenirii istorice, culturale și spirituale, ce poarta pecetea marelui voievod nascut la Borzești, județul Bacau.…

- Pasarela Letea din Bacau este un simbol al evoluției infrastructurii urbane, reflectand incercarile și eșecurile autoritaților locale de a crea soluții eficiente pentru mobilitatea pietonilor. Fotografia ilustreaza stadiul inițial al pasarelei, care a inclus scari laterale pentru a permite pietonilor…

- Prozatorul pentru cei mici, poetul si traducatorul, cel ce imparte ziua de nastere (14 iunie 1932, Grinauti, judetul Balti) cu Vasile Alecsandri (14.06.1818, Bacau) ramane, din 21 iunie 2024, o amintire durabila in memoria iubitorilor de literatura pentru copii. Si nu doar pentru conationali, ci si…

- Exista o teorie conform careia Europa nu a intrat in Evul Mediu odata cu caderea Imperiului Roman de Apus in secolul al V-lea, ci mai degraba odata cu expansiunea islamica din secolul al VII-lea. Aceasta a rupt legaturile economice și culturale dintre Europa și Mediterana, izoland continentul și marcand…

- Doua turiste, care s-au rasturnat cu ATV-ul intr-o vale de langa un drum forestier din stațiunea Slanic Moldova, au fost salvate, in aceasta dupa-amiaza, de jandarmii montani, salvamontiștii bacauani și echipajul medical. In timp ce se plimbau pe drumul forestier ce duce catre Monumentul Cireșoaia din…

- Poate ca cei mai mulți dintre bacauani, tineri sau mai puțin tineri, il cunosc pe Constantin Calin ca un rebutabil jurnalist, atat in presa scrisa, cu precadere, dar și la catedra. A fost ziarist cultural, mulți ani la revista ATENEU, redactor, redactor șef adjunct, redactor șef, dar și in presa cotidiana,…

- In urma alegerilor europarlamentare de duminica, primele previziuni indica o schimbare semnificativa in peisajul politic european. Alegatorii au sancționat partidele centriste aflate la putere, acordand un sprijin fara precedent partidelor de extrema dreapta, in special in Franța. Coaliția președintelui…