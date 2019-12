Exonia, firma de ambalaje din Iasi, deschide in 2020 o fabrica cu 3 mil. euro si 30 de noi angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare fabrica de panificație și patiserie pre-coapta congelata din Romania, La Lorraine Romania, investește la Campia Turzii 12,5 milioane de euro pentru instalarea unei noi linii de producție. Produsele facute aici vor ajunge atat pe piața interna, cat și la export. In acest fel, fabrica din…

- Firma japoneza Nidec Motor Corporation iși continua planul de investiții la fabrica de la Ștefanești, investind pana in prezent peste 60 milioane de euro, atat in cladiri și infrastructura, cat și in echipamente de producție. Din luna octombrie s-a inceput relocarea la fabrica de la Ștefanești a unor…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație proiectul de investiții „Reabilitare energetica și lucrari conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vinatori”. Investiția are o valoare estimata de 8 milioane de lei. Firma care va caștiga licitația organizata pe SEAP va realiza și proiectarea și execuția…

- Grupul german Bosch a renuntat la constructia fabricii de masini de spalat pe care o planuise la Simeria, judetul Hunedoara, o investitie de 110 mil. euro. „BSH Hausgerate GmbH a decis sa nu-si continue planurile pentru constructia unei fabrici de masini de spalat in Simeria pana la o noua notificare.…

- Compania Koyo investește 30 de milioane de euro intr-o noua linie de producție de rulmenți in fabrica din Alexandria. Investiția anunțata depașește 100 de milioane de euro, dar momentan la fabrica ajung 30, anunța MEDIAFAX.Directorul de resurse umane al fabricii de rulmenți din Alexandria,…

- Investitia initiala este estimata la 1,3 miliarde de euro, iar capacitatea anuala de productie ar trebui sa ajunga la 300 de mii de unitati. Scopul este construirea urmatoarelor generatii de Volkswagen Passat si Skoda Superb destinate aproape in totalitate exportului. Se estimeaza ca noul pol, care…

- Ani in sir, pentru a deveni antrenor de fotbal era nevoie sa urmezi cursuri la Bucuresti, la Scoala Federala de Antrenori. Actuala conducere a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a decis ca incepand de anul trecut cursurile Scolii Federale sa se deruleze si in alte orase ale tarii, tintele fiind…

- Compania de produse din tutun British American Tobacco (BAT) a anunțat ca planuiste sa reduca 2.300 de locuri de munca pe masura ce se indeparteaza de țigarile tradiționale, informeaza BBC, conform Mediafax.BAT a explicat ca urmareste sa creeze o companie „mai eficienta, mai agila și mai compacta”,…