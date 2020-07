Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 23 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 25 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.126. n intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 25 de decese ( 16 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați…

- Intr-o perioada extrem de dificila prin care trece lumea artistica, Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti anunta prima premiera in plina perioada de pandemie: Jurnal de Romania. 1989, spectacol...

- In cursul dimineții de astazi, 1 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 16 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1667. In intervalul 30.06.2020 (10:00) – 01.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (5 barbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Un numar de 460 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost diagnosticate in ultimele 24 ore in Romania din 12.555 de teste prelucrate, potrivit autoritaților. Este un record de imbolnaviri in ultimele doua luni. In total, pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286…

- In cursul dimineții de astazi, 16 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 10 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1437. In intervalul 15.06.2020 (10:00) – 16.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- 250 de noi cazuri de COVID-19 in Romania Pâna marți, 16 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Pâna astazi,…

- In cursul dimineții de astazi, 15 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1427. In intervalul 14.06.2020 (10:00) – 15.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (11 barbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați…

- In 2019, pragul nou-nascutilor a coborat sub 200.000 Ponderea baietilor, superioara comparativ cu cea a fetelor de aceeasi varsta Pana in 2060, in jumatate dintre judetele tarii populatia de varsta scolara va scadea cu peste 50 % Romania avea la inceputul acestui an puțin peste 4 milioane de copii (tineri…