GdS a prezentat recent „Exodul creierelor“, un material de analiza despre ritmul in care Craiova se depopuleaza de tinerii talentati care se pregatesc sa devina ingineri programatori. In episodul de azi, vom vedea ce spun cativa profesori de la Colegiile „Fratii Buzesti“ si „Elena Cuza“, doua dintre cele mai bune institutii de invatamant din oras. De ce ne pleaca tinerii din Craiova? Cifrele de anul trecut arata situatia dramatica in care am ajuns. Circa 40% dintre absolventii claselor de matematica-informatica de la liceele din Craiova pleaca sa studieze la facultati din tara sau in strainatate.…