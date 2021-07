Exodul continuă: Românii se mută în masă în Bavaria Romanii au continuat sa se mute in masa in Bavaria. Pandemia corona a incetinit afluxul de populație in Bavaria, dar nu l-a oprit. Anul trecut, numarul net de sosiri a fost de 33.238 de persoane, diferența dintre cei care s-au mutat in Bavaria din Germania și din strainatate și cei care au parasit statul, a anunțat pe 5 iulie, Biroul statistic de stat Furth, potrivit Suddeutsche Zeitung. Aproape 100.000 de copii romani traiesc in Germania. Sunt a doua cea mai mare populatie rezidenta, dupa copiii nemtilor. Cu toate acestea, efectele pandemiei sunt clar vizibile: in anul precedent soldul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

