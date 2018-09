Stiri pe aceeasi tema

- Raport ONU pentru Yemen si pozitia Arabiei Saudite aliata a Washington-ului Statele Unite au dat asigurari, ieri, ca iau în serios raportul-ancheta al ONU care vorbeste de posibile crime de razboi comise de toate partile implicate în razboiul din Yemen, între care si Arabia…

- Doi iranieni au fost puși sub acuzare in Statele Unite, fiind acuzați ca ar spiona pentru Guvernul de la Teheran, inclusiv prin monitorizarea unor instituții evreiești și prin colectarea informațlor unor susținatori ai grupului disident Mujahideen-e Khalq (MEK), relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Ce sustine unul din editorialistii ziarului Yenisafak din Turcia, o publicatie care sprijina partidul lui Erdogan: ordinea mondiala se va schimba, vestul este in pierdere, vin din spate Rusia, China, Iran si Turcia Turcia este sub asediu, iar SUA au decis sa atace Tucia economic, prin presiuni…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand…

- Intr-un interviu acordat dupa incheierea summitului NATO de la Bruxelees, președintele SUA, Donald Trump a declarat ca proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit “va ucide probabil” posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu SUA.…

- China a acuzat Statele Unite ca au inceput „cel mai mare razboi comercial din toata istoria economica”, in contextul in care vineri dimineața a intrat in vigoare legea care impune taxe vamale in valoare de 34 de miliarde de dolari pentru importuri, „China a promis să nu tragă…

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…