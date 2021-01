Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au parasit Marea Britanie din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 asupra economiei, informeaza un studiu publicat vineri si citat de DPA, transmite AGERPRES . Are loc un “exod fara precedent” al lucratorilor nascuti in afara Marii Britanii, afirma cercetatori ai London’s Economic…

- Se schimba condițiile de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. De luni, 18 ianuarie, intra in vigoare noi reguli. Conform Reuters toți cetațenii care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii sunt obligați ca la imbarcarea in avion sau vapor sa prezinte un test negativ…

- Sute de mii de persoane au parasit Marea Britanie din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 asupra economiei, informeaza un studiu publicat vineri si citat de DPA. Are loc un ‘exod fara precedent’ al lucratorilor nascuti in afara Marii Britanii, afirma cercetatori ai London’s Economic Statistics Centre…

- Un studiu publicat vineri informeaza ca sute de mii de persoane au parasit Marea Britanie din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 asupra economiei. Are loc un „exod fara precedent” al lucratorilor nascuti in afara Marii Britanii, afirma cercetatori ai London’s Economic Statistics Centre of Excellence,…

- Persoanele care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord trebuie sa intre in carantina, ori sa aiba un test negativ la Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in Romania, a decis, duminica seara, CNSU. De asemenea, vor fi reluate zborurile catre și dinspre Marea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Apar noi reguli de intrare in Marea Britanie, atat pentru romani, cat și pentru cetațenii altor state, in contextul Brexit. Romanii care vor sa ajunga in Marea Britanie iși pot folosi cartea de identitate numai pana pe 30 ianuarie 2021, ca document de calatorie, precizeaza din nou Ambasada Romaniei…

- In plina criza sanitara, autoritatile din Marea Britanie impun o noua serie de restrictii, care vizeaza in special persoanele cu antecedente penale care vin in țara, dar și pentru cetațenii UE care locuiesc in Regatul Unit și savarșesc infracțiuni cu condamnare de peste un an. Ministerul de Interne…