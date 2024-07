Stiri pe aceeasi tema

- Avem aici o veste buna! Alianța stangii din Franța a caștigat alegerile legislative anticipate, conform primelor estimari. Noul Front Popular a invins blocul centrist al președintelui Emmanuel Macron și a impins extrema dreapta a lui Marine Le Pen pe locul trei. Aceasta este o victorie nu doar electorala,…

- Partidele politice din Franta incearca sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice, castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate convocate…

- Partidele politice din Franta incercau luni sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate…

- Partidul Adunarea Naționala (RN) a caștigat primul tur al alegerilor anticipate parlamentare din Franța cu 33,2% – alaturi de aliații sai, fiind urmat de alianța stangii – Noul Front Popular cu 28,1% și de blocul prezidențial Ensemble cu 21%. Daca RN va obține majoritatea necesara pentru formarea guvernului…

- Francezii au fost chemati duminica la urne pentru primul tur al alegerilor legislative anticipate, iar primele exit poll-uri confirma sondajele de opinie, potrivit carora extrema dreapta iese pe primul loc. Francezii au participat masiv duminica la primul tur al alegerilor legislative istorice, care…

- Franța organizeaza duminica un prim tur al alegerilor parlamentare anticipate convocate de președintele Emmanuel Macron dupa alegerile europarlamentare. Scrutinul se prefigureaza a fi printre cele mai dezbinate din istoria recenta a republicii, scriu analiștii francezi. Marine Le Pen, cea mai emblematica…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) și coaliția de stanga Noul Front Popular – ambele fruntașe in previziunile pentru alegerile parlamentare – risca sa aduca „razboi civil” in Franța, conform The Guardian.

- Reforma prin care varsta pensionarii a crescut la 64 de ani ”va fi abrogata in toamna”, in cazul unei victorii a Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), anunta luni deputatul in exercitiu Jean-Philippe Tanguy. Este o lovitura pentru politica lui Emmanuel Macron, care a impus creșterea…