- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…

- Primarul Varsoviei, Rafal Trzaskowski, a declarat marti ca a strans 1,6 milioane de semnaturi in sprijinul candidaturii sale in alegerile prezidentiale din 28 iunie, informeaza dpa potrivit Agerpres. Sunt necesare cel putin 100.000 de semnaturi pentru ca o persoana sa fie acceptata de Comisia Electorala…

- A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…

- Liderul Porozumienie, partid aliat cu nationalistii aflati la putere in Polonia, a propus vineri modificarea Constitutiei pentru a permite prelungirea mandatului actualului presedinte Andrzej Duda cu doi ani si amanarea alegerilor prezidentiale, preconizate pentru luna mai, potrivit Reuters."Date…