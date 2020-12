Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS și Avangarde au fost acreditate de Biroul Electoral Central sa efectueze sondaje de opinie la iesirea de la urne duminica, la alegerile parlamentare.

Astfel, vor face exit-poll-uri la nivel national Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, precum si Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS.



Potrivit BEC, operatorii de sondaj au acces, in baza acreditarii, in imobilul in care functioneaza sectia de votare si in zona de…