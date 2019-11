Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Candidatul PNL, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut 39% la alegerile prezidentiale de duminica, reprezentantul PSD, Viorica Dancila - 22,5%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna - 16,4%, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul…

- Au aparut primele date ale exit-poll-ului CURS-Avangarde pentru alegerile prezidențiale 2019, inregistrate la ora 21:00 pentru ora 19:00, pentru primul tur de scrutin: Klaus Iohannis 39,0 % Viorica Dancila 22,5% Dan Barna 16,4% Mircea Diaconu 7,9% Theodor Paleologu 6,1% Kelemen Hunor 3,9% Viorel Catarama…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Vezi cum arata REZULTATELE. Rasturnare teribila de situatie Centrul de Sociologie Urbana și Regional – CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile parlamentare de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…