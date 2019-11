Stiri pe aceeasi tema

- "La orele 14:30, participare la vot asemanatoare cu turul 2 din 2009 si ceva mai mare decit turul 1 2019. Estimarea arata ca se va duce spre 52% - doar in tara. Cit era si estimarea in sondaje in ultimele saptamani. Daca adaugam si cele aprox 4-5 puncte procentuale din strainatate, rezulta o participare…

- Dan Barna a precizat la iesirea din sectia de votare ca el crede ca votul este obligatoriu pentru calitatea de cetatean al Romaniei si ii indeamna pe toti cetatenii sa isi exercite acest drept. "Mi-am exprimat votul necesar si din punctul meu de vedere obligatoriu pentru calitatea de cetatean…

- Un procent de 4,44% dintre cei 310.254 de locuitori cu drept de vot ai județului, s-au prezentat la urne, la primele ore ale dimineții. Puțin dupa ora 9.30, votasera 13.802 de oameni, dintre care 1.970 pe liste suplimentare. La nivel național, prezența era de 4,42%. 816.000 de oameni votasera in Romania,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 TURUL 2. Prezenta la vot, exit-poll si rezultate oficiale ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 TURUL 2. Sectiile de vot din Romania se deschid duminica la ora 7 si se inchid la ora 21:00. Detalii pe www.stirileprotv.ro.

- Peste 381.000 de romani s-au prezentat la urne, in strainatate, pana la miezul nopții trecute. Cu cei 17.503 de alegatori din diaspora care au votat deja prin corespondența, numarul romanilor din strainatate care au ieșit la vot se apropie de 400.000. Sunt cu aproape 100.000 mai mulți decat cei care…

- Romania a trecut, in trei decenii de democratie, prin sapte randuri de alegeri prezidentiale si a avut patru presedinti. Ion Iliescu a ramas singurul exponent al stangii care a ajuns la Cotroceni. Iar in ultimii 19 ani, PSD a pierdut toate finalele prezidentiale in fata candidatilor de dreapta. Alegeri…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Tensiune maxima. Vezi cine intra in turul II. Surpriza de proportii. Avem ultimele cifre REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Cifrele de la ora 17.00 arata un decalaj marit intre Viorica Dancila si Dan Barna, dar ultimele ore pot schimba situatia. REZULTATE ALEGERI…