EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 IRES. Peste 50% dintre români sunt interesaţi de rezultatul alegerilor prezidenţiale EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 IRES. Respondenții au fost intrebați și de ce nu merg la vot și care sunt principalele DOUA motive pentru care probabil sau sigur nu vor vota. 15 procente au raspuns ca nu-i intereseaza politica și alegerile, tot 15% nu au incredere in niciun candidat și 14% din ei au raspuns ca vor fi plecați din localitate in ziua alegerilor, deși iși pot exercita dreptul in orice secție. REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Romaniatv.net va ofera primul EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Se anunta surprize uriase Același sondaj a evidențiat și faptul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

