EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: 2000 de români au votat anticipat în turul al II-lea Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pana in prezent, dintre cei 41.000 de alegatori din strainatate care s-au inscris pentru a vota prin corespondenta, aproape 17.500 au trimis in tara plicurile cu optiunile pentru primul tur. Dintre aceștia, in jur de 2.000 au votat deja anticipat si pentru turul doi al alegerilor prezidentiale. Votul lor va fi validat doar daca au optat pentru unul din cei doi candidati care vor ajunge in acea etapa. In caz contrar, buletinul de vot va fi anulat. In mai puțin de o saptamana incep alegerile prezidențiale. Vor fi cele mai sumpe alegeri organizate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

