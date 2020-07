EXIT Festival 2020 se anulează Programat inițial pentru perioada 9 – 12 iulie, festivalul a fost amanat pentru 13-16 august, la recomandarea prim-ministrului Serbiei, Ana Brnabic. Acum, organizatorii anunța ca EXIT Festival 2.0 se anuleaza, luand in considerare cazurile in creștere de infectari COVID-19. Anunțul ca EXIT Festival 2.0 se anuleaza a fost facut cu ajutorul rețelelor sociale. Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

