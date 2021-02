Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a publicat un mesaj pe pagina de socializare Facebook, in noaptea de duminica spre luni, dupa incheierea numararii voturilor pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Acesta sugera ca a decis sa se retraga din viața politica, cel puțin pentru o perioada.…

- Liderul partidului "Pro Romania", Victor Ponta a anunțat ca pleaca din politica, dupa ce rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Romania a aratat ca partidul condus de ex-premierul statului vecin, nu acumuleaza 5%, necesare pentru a accede in parlament, transmite timpul. "Acum este timpul…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a transmis in noaptea de duminica spre luni un mesaj ce pare a anunța retragerea acestuia din viața politica. Articolul Se retrage Victor Ponta din scena politica? Ce mesaj a transmis acesta apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un politician tanar din Brașov, Dragoș Tohanean, bate toate recordurile in materie de traseism: in doar șase luni a trecut prin patru partide, figurand o scurta perioada și drept independent, noteaza Newsweek.PSD Brașov aanunțat in data de 30 noiembrie ca au intrat peste 100 de membri ai ALDE infiliala…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, îl ataca pe președintele Pro România, Victor Ponta, dupa ce acesta a spus ca partidul lui Traian Basescu nu va trece pragul electoral la alegerile parlamentare: "Niște golani din politica promoveaza de câteva zile o mare minciuna”."A început…

- Partidul lui Victor Ponta devine a patra forța politica și este in creștere in intenția de vot a romanilor. Cel mai recent sondaj de opinie arata ca PRO Romania a atins un scor electoral de 8% și, astfel, devenind a patra forța politica, va putea astfel condiționa o viitoare formula de guvernare.…

- Fostul prefect al judetului Buzau, Carmen Ichim, a anuntat miercuri, pe Fecebook, ca pleaca din Pro Romania și renunța la viața politica, in urma unei experiențe neplacute, traita imediat dupa alegerile locale. Carmen Ichim a fost prima femeie din viața politica buzoiana care a anunțat inițial ca va…

