Există viață la 900 m adîncime sub gheața din Antarctica Oamenii de știința au gasit viața la 900 m adincime sub gheața in Antarctica, provocand presupunerea lor ca nimic nu ar putea trai in astfel de condiții. Teoria anterioara era ca viața nu putea exista in astfel de extremitați: lipsa de alimente, temperaturi inghețate și intuneric complet. Creaturile au fost gasite atașate de un bolovan in marile inghețate de sub raftul de gheața Filchner-Ron Citeste articolul mai departe pe noi.md…

