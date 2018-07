Există viaţă după neant ? Autor: Petru ROMOȘAN A reaparut din hrubele Modroganului vechea-noua speranta dreptace Vasile Blaga. De ce ar fi Vasile Blaga de dreapta ? Nimeni nu stie sa raspunda. Impreuna cu toata banda de infractori protejata de neregretata Laura Codruta Kovesi si de Ambasada Americana a fostului establishment dinainte de Trump. De ce ? De ce a reaparut Buldogul, Vamesul, neo-Cozmanca sau neo-Hrebenciuc al tranzitiei urat mirositoare Basescu, cu seful sau PNL de sezon, Ludovic Orban, pus la colt pe coji de nuca ? Pai, nu a fost Vasile Blaga seful de campanie prezidentiala al foarte nereusitului nostru presedinte… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

