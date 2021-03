“Există un sindrom post-COVID şi nu se corelează întotdeauna cu severitatea infecţiei COVID acute în sine”. Cum se manifestă? De ce este nevoie de o strategie serioasa si mai multa atentie pentru pacientii cu efecte pe termen lung ale COVID-19. Mai multe studii arata oameni cu simptome persistente sau chiar cu simptome noi, uneori la saptamani sau luni dupa recuperare.Sunt inca multe necunoscute legat de ceea ce provoaca aceste simptome si cat de mult persista. Insa, in timp ce in SUA numarul celor diagnosticati a sarit de 28 milioane, medicii vad tot mai des, in practica, pacienti cu simptome persistente de COVID. “In timpul verii, am inceput sa intelegem ce fel de probleme experimenteaza acesti oameni”, spune Ani Nalbandian,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In doze mici, aspirina are capacitatea de a proteja plamanii și reduce nevoia de ventilație la pacienții infectați cu COVID-19, se arata intr-un studiu al Univerisitații George Washington publicat miercuri și citat de CNN. Ieftina și accesibila, aspirina ii ține pe bolnavii infectați departe de secțiile…

- Raportul referitor la originea Covid-19 va fi publicat cel mai probabil saptamana viitoare. OMS anunța ca este foarte probabil ca raportul sa fie gata de publicat saptamana urmatoare. Pentru a fi intocmit raportul o echipa de specialiști ai OMS a fost trimisa la inceputul anului, in China, pentru a…

- Copiii s-au reintors la școala, iar mai multe cazuri de COVID-19 au aparut deja in instituțiile de invațamant. Experții spun insa ca acest lucru se datoreaza vacanței care a trecut. Medicii spun ca, daca ținem cont de perioada de incubație a bolii, infectarea s-a produs cel mai probabil in vacanța,…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din Capitala, a precizat ca procesul de educație trebuie sa continue in Romania, chiar și in condițiile in care masurile de siguranța sanitara implementate de autoritați s-ar putea sa nu fie suficiente, informeaza B1 TV . Adrian Marinescu…

- Ministrul pentru vaccinare din Marea Britanie, Nadhim Zahawi, a declarat ca s-ar putea ca in toamna sa fie nevoie de o revaccinare a populației, pe masura ce apar noi variante ale coronavirusului. Asta, deși guvernul de la Londra este increzator ca actualele produse administrate pentru imunizarea contra…

- Cercetatri preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Vezi…

- Cercetari preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Experții avertizeaza…

- Circa 10.000 de persoane au participat la protestele de sambata, 16 ianuarie, informeaza Krone . Austria se afla in a treia perioada de lockdown, in care sunt deschise doar magazinele esențiale. Mitingul de protest a inceput pe Maria-Theresien-Platz, din Viena, dupa pranz. Participanții s-au pronunțat…