- Unii dintre actorii și actrițele de la Hollywood au avut de-a lungul timpului roluri in care au jucat cu frații, surorile sau alte rude din familie. Sunt cazuri in care perechea de pe ecran funcționeaza foarte bine și in viața reala. Sigur, Hollywood-ul a fost cunoscut mult timp ca un loc pentru un…

- In ultimul an, cei mai indrazneți barbați de la Hollywood au aparut pe covorul roșu „inhamați”. Tendința, inspirata din practicile S&M (sadomasochism), a luat naștere la Globurile de Aur din 2019. Actorul Timothee Chalamet este cel care le-a adus prima oara pe covorul roșu. Starul din Call Me by Your…

- Lungmetrajul Once Upon a Time in Hollywood, al lui Quentin Tarantino, va fi relansat cu zece minute de filmari in plus, inclusiv cu patru scene noi. Noua versiunea a Once Upon a Time in Hollywood, care avea o durata de 2 ore si 41 de minute, va ajunge din nou in 1.000 de sali de... Read More Post-ul…

- Surse spun ca fiica lui Bruce Lee s-a aratat ingrijorata cu privire la felul in care apare tatal sau, vedeta de arte marțiale, Bruce Lee in filmul lui Tarantino. Intre timp, Quentin Tarantino a spus ca nu va reedita Once Upon a Time la Hollywood pentru a fi pe placul cenzorilor chinezi. Tarantino a…

- Daniel Craig l-a depasit pe Roger Moore in acest weekend si a devenit actorul cu cel mai lung ''mandat'' in rolul principal al francizei cinematografice ''James Bond'', informeaza PA. Sambata, s-au implinit 5.119 zile (peste 14 ani) de cand Daniel Craig detine rolul agentului…

- Mult așteptatul film al lui Martin Scorsese, The Irishman (Irlandezul), urmarește trei barbați de-a lungul a zeci de ani din viața lor, mergand in urma cu povestea pana in anii ’50. Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci au intrat cu toții sub cuțitul CGI (o tehnologie folosita in filme de curand pentru…

- Indragita solista de muzica populara Sofia Vicoveanca s-a nascut in urma cu 78 de ani in comuna Toporauti (Toporuica de azi), localitate aflata in apropiere de Cernauti (azi Ucraina), iar in acte o chema Sofia Fusa, potrivit click.ro. Solista a fost unul din cei patru copii ai familiei de negustori…