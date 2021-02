Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat daca exista tensiuni intre el și ministrul Vlad Voiculescu și a spus ca uneori ei se contrazic. Prim-ministrul are și o explicație: informațiile nu ajung intotdeauna in același timp la ei doi. Totuși, șeful Guvernului susține ca nu este vorba despre tensiuni și…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu il critica aspru pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, pentru comunicatul de presa in care ministerul anunta ca o persoana a suferit o pareza faciala dupa ce s-a vaccinat anti-COVID. CTP considera ca Voiculescu, prin aceasta gafa de comunicare, saboteaza campania…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Guvernul Cițu a amanat adoptarea OUG inițiata de Ministerul Sanatații privind inființarea centrelor de vaccinare și plata personalului medical implicat in campania de vaccinare. In acest caz, in lipsa Ordonanței, nu se pot organiza centrele de vaccinare necesare pentru inceperea etapei a doua a campaniei…

- "Sigur, am putea sa deschidem acum toate centrele pe care le planificam, si sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neaparat. In momentul acesta trebuie sa creasca doar putin capacitatea, ca sa vaccinam practic atat cate vaccinuri avem. Cred ca e necesar sa o luam treptat si sa o luam treptat si pentru ca…

- Klaus Iohannis intervine in disputa dintre primarii de municipii reprezentanți de Emil Boc și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce edilii au acuzat Ministerul Sanatații ca ii pune sa plateasca organizarea centrelor de vaccinare și plata personalului medical aferent.„Nu cred ca aceste probleme…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Emil Boc, e nemulțumit de ordonanța care prevede ca administrațiile locale trebuie sa inființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fara ca documentul sa prevada și sursa de bani. A ieșit lumea in strada pentru cumnata lui NICULAE BADALAU!…