Gimnastica este unul dintre puținele sporturi in care rivalitatea istorica dintre cele doua cluburi exista doar pe hartie, nu și in realitate. Rivalitatea dintre Steaua și Dinamo e una istorica, dar exista situații in sportul romanesc cand un antrenor stelist poate ajuta un sportiv dinamovist sa cucereasca doua titluri de campion național. Acest lucru s-a intamplat in weekend, la Regalul Gimnasticii Romanești, de la Sala Polivalenta. ”In gimnastica chiar exista foarte mult fairplay, nu exista rivalitatea Dinamo-Steaua. Ne antrenam toți impreuna și cred ca așa e frumos” – Marius Berbecar, antrenor…