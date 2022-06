Există și dinamoviști fericiți! Echipa de rugby U19 a ”alb-roșilor” a invins pentru prima data in trei ani pe LPS Constanța și a cucerit titlul național Intr-o perioada in care numai dinamovist nu e bine sa fii, echipa de rugby sub 19 ani a clubului bucureștean a readus zambetul pe buzele fanilor. ”Alb-roșii” au invins pentru prima data dupa trei ani pe LPS Constanța, scor 31-25, chiar in finala campionatului național, cucerind astfel un titlu nesperat. Iar bucuria a fost pe masura. ”Sunt un antrenor fericit, sunt fericit pentru acest grup de copii superbi, care au muncit timp de trei ani și ne-am vazut visul cu ochii. E prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby juniori U19 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” este noua vicecampioana a Romaniei, dupa ce a pierdut, cu scorul de 25-31, finala Campionatului National, desfasurata, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in compania celor de la CNAV-CS Dinamo. Desi terminasera sezonul…

- In cele patru meciuri jucate pana acum in campionat, CS Navodari a acumulat opt puncte, inregistrand doua victorii si doua esecuri. Stadionul National "Arcul de Triumfldquo; din Bucuresti a gazduit astazi meciul de rugby Dinamo CS Navodari, contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale.Pentru CS Navodari…

- Bucuria caștigarii Cupei Romaniei la Rugby, dupa șase ani, a fost sarbatorita printr-un show special inițiat ad-hoc de sponsorul echipei, compania Fireshow. Cerul a fost colorat cu artificii ziua in amiaza mare chiar pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Show-ul pirotehnic…

- SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Partida ar fi trebuit sa se dispute pe 27 noiembrie anul trecut,…

- Cupa Romaniei la rugby vine la Timișoara. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti.

- Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Originar din Republica Moldova, Victor Leon, care e dublu campion al Franței, va debuta in naționala de rugby a Romaniei in meciul cu Țarile de Jos, Naționala de rugby a Romaniei e obligata sa caștige sambata, la Amsterdam, in fața Țarilor de Jos, pentru a ramane in cursa de calificare pentru Cupa Mondiala…

- Nationala Georgiei a invins cu scorul de 26-23 (21-13) reprezentativa Romaniei, in etapa a 4-a din Rugby Europe Championship 2022, intr-un meci disputat sambata, pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Georgia a castigat si trofeul „Antim Ivireanul”, pus in joc in intalnirile…