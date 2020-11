Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor din Moldova a fost primita cu mult entuziasm pe malul romanesc al Prutului. Valul de emotie revarsat pe retelele sociale s-a datorat in primul rand rezultatului surprinzator, in conditiile in care toate sondajele de opinie il creditau castigator in „semifinale"…

- Igor Dodon a decis sa foloseasca pandemia COVID-19 in favoarea sa, in contextul turul doi al alegerilor prezidentiale din R. Moldova, chiar daca acest fapt va costa vieti omenesti. Pe valul nemultumirilor in societate in ceea ce priveste introducerea a noi restrictii, odata cu evolutia negativa a noului…

- In urma procesarii celor 135 de procese verbale din 139, cele mai multe voturi venite din diaspora sint pentru candidata din partea PAS, Maia Sandu. Aceasta este urmata de Renato Usatii și Igor Dodon. Astfel, Maia Sandu a obținut 70% dintre voturi, Renato Usatii - 17,34, iar Igor Dodon - 3,65, transmite…

- Igor Dodon a fost votat masiv doar de minoritațile din R. Moldova. UTA Gagauzia. Total voturi - 53683 DODON IGOR 84.35% (45281) USATÎI RENATO 10.78% (5785) Loading... SANDU MAIA 2.05% (1099) Taraclia. Total voturi…

- La Chișinau, candidata din partea PAS, s-a bucurat de cele mai multe voturi. Astfel, dupa procesarea tuturor proceselor verbale și numararea a 289.789 dintre voturi, Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi, fiind urmata de Igor Dodon. Diferența dintre cei doi candidați este de circa 11%.

- Conform rezultatelor preliminare prezentate in tabelul online de la Comisia Electorala Centrala, in turul doi se vor duela Maia Sandu și Igor Dodon. Diferența de voturi intre cei doi este, la prelucrarea a 99,63% din procese verbale, de circa 45 de mii de voturi. SANDU MAIA - 35.94% (482547)…

- In ciuda speculațiilor, R.Moldova a avut relațiie bune cu țarile vecine in ultimii ani, spune președintele Igor Dodon. La nivel de Guvern și Parlament, contactele cu țarile vecine a fost menținute, in ceea ce privește discuțiile la nivel de șefi de stat, acesta au avut loc pe platforme internaționale,…

- Vlad Batrîncea: „Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana practic a distrus bazele industriei, agriculturii și afacerilor din Republica Moldova” „Astazi, la ora 13.00 grupul de inițiativa privind înregistrarea candidatului la alegerile prezidențiale…