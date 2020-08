Stiri pe aceeasi tema

- Circulația Covid-19 iși reia cursul in anumite zone. Fața de aceasta revenire, țarile afectate de epidemie intaresc masurile de protectie, in special prin impunerea purtarii maștii. In anumite regiuni masca este obligatorie chiar si in aer liber, daca este vorba de zone foarte aglomerate. Franta, Spania,…

- Grupul de Comunicare Strategica GCS informeaza ca 5.136 de romani din strainatate au fost confirmati pana in prezent ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani, din cauza COVID 19, ramane 122.Din cei 5.136 de cetateni confirmati ca fiind infectati, 1.885 sunt in Italia,…

- De luni, 13 iulie, Finlanda redeschide frontierele pentru cetațenii din 17 state europene, insa Romania nu se numara pe aceasta lista, scriu jurnaliștii de la Radio Europa Libera. Granițele Finlandei raman inchise și pentru cetațenii din Suedia, Franța, Marea Britanie, Portugalia sau Spania. Noua redeschidere…

- BUCUREȘTI, 19 iun - Sputnik, Marius Holdean. Numarul deceselor persoanelor diagnosticate cu infecția COVID-19 se ridica la 1.484 persoane, informeaza buletinul oficial de astazi al GCS. © Photo : Organizatia Mondiala a SanatatiiReprezentant OMS: Doar purtand masca nu suntem protejați de COVID-19…

- Astfel, potrivit sursei citate, raman suspendate pana in 16 iunie, zborurile catre urmatoarele destinatii: Italia, Spania, Germania, Franta, Austria, Belgia, Elvetia, Marea Britanie, Olanda, Turcia, SUA si Iran. "Aceste masuri sunt dispuse de autoritatile statului roman si se aplica pe toata perioada…

- Wizz Air a anunțat astazi ca va prelungi perioada pe care sunt suspendate mai multe rute din Romania ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie existente, introduse de autoritațile romane. Astfel, zborurile spre Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda și Marea Britanie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat situația epidemiei COVID-19 pana astazi, 16 mai, in randul romanilor aflați in strainatate.In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei…

- „Adevarul“ a vorbit cu romani din Austria, Spania, Grecia, Italia, Anglia, Belgia si Franta despre cum e viata lor in relaxare graduala. Oamenii sunt inca nauciti de cele indurate, inca au retineri la apropierea de ceilalti, dar abia asteapta sa-si revina la normal. „Ne e dor sa ne imbratisam parintii…